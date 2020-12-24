محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن القلعة الحمراء بصدد إطلاق منصة رقمية بغرض التفاعل بين الجماهير وبين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.
وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الخميس، إن التفكير في الأمر بدأ منذ فترة قبل أن يتم الاستقرار خلال إطلاق هذه المنصة خلال الفترة المقبلة بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها.
وأكمل المصدر تصريحاته بالتأكيد على أنه سيكون متاح أمام الجماهير التفاعل مع لاعبي الفريق الأول بالنادي وسيكون ذلك بمقابل مادي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لمصراوي: الأهلي يستقر على إطلاق منصة للتفاعل مع الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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