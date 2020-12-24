خاص - الاتحاد يُقيّد فوزي الحناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال مصدر مسؤول بنادي الاتحاد السكندري، إنهم قيّدوا اللاعب فوزي الحناوي بقائمة فريقهم باتحاد الكرة.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن قيّد فوزي الحناوي جاء بعد انتهاء أزمة ضمه مع نادي سموحة.

وكان سموحة قد تعاقد مع فوزي الحناوي لمدة موسمين ـ 2019/2020 و 2020/2021 ـ على سبيل الإعارة قادماً من صفوف الأهلي.

ولكن عدم قيده بقائمة الأهلي للموسم الجديد 2021/2020 جعلته لاعباً حراً من حقه الانضمام لأي فريق ومن ثمّ كان يجب حل أزمة عقده مع الفريق السكندري لينضم لصفوف الاتحاد.