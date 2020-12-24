رسميًا.. فيفا يقرر إلغاء نسختي كأس العالم للشباب والناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلغاء نسختي كأس العالم تحت 20 عامًا و17 عامًا المقبلة، جراء جائحة فيروس كورونا التي تمر بها مختلف بلدان العالم.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس: "نتيجة لوباء كوفيد-19، قرر مكتب مجلس فيفا إلغاء نسختي 2021 من كأس العالم تحت 20 سنة للرجال وكأس العالم تحت 17 سنة واختيار إندونيسيا وبيرو على التوالي، الذين كان من المقرر أن يستضيفوا البطولات عام 2021، كمضيفين لنسخ 2023."

وتابع: "أصبح من الواضح أن الوضع العالمي قد فشل في التأقلم مع المستوى الكافي لمواجهة التحديات المرتبطة باستضافة كلتا البطولتين، بما في ذلك جدوى مسارات التأهيل ذات الصلة."

وخرج منتخب مصر تحت 20 عامًا من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة إفريقيا بسبب إصابات فيروس كورونا التي ضربت الفريق ولم يتمكن من دخول المباريات بعدد كاف من اللاعبين.