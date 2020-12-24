مران الزمالك.. جلسة باتشيكو مع اللاعبين.. تأهيل عبدالشافي وجمعة.. وراحة لمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك، اليوم الخميس، تدريباته على ملعبه بعد تأهله رسمياً لدور المجموعات بأفريقيا؛ استعداداً لمباراته المقبلة في بطولة الدوري المحلي أمام سموحة يوم 28 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

وعقد المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران المقام حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة؛ حيث حرص على شرح الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها بشكل نظري داخل أرض الملعب، ومنح تعليمات خاصة للاعبين.

وأدى محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق، تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

ويخضع "عبدالشافي" حاليًا لفترة تأهيل؛ استعدادًا للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة، بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال مشاركته في لقاء الأهلي بالموسم الماضي.

وفي السياق ذاته وواصل عبدالله جمعة مدافع الفريق برنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه؛ لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من فيروس كورونا، وعودته للتدريبات مرة أخرى واستكمل اللاعب تدريباته بعقد جلسة تأهيل في صالة الجيم.

وحصل مصطفى محمد، مهاجم الفريق، على راحة من التدريبات الجماعية بإذن من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وأدى مصطفى محمد تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ضمن البرنامج التأهيلي الذي ينتفذه اللاعب تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، فقرة تأهيلية خاصة للاعبين تضمنت الوحدة التدريبة الركض الخفيف حول الملعب تحت إشراف "بيدرو" مدرب الأحمال.

ويسعى الجهاز الفني إلى الوصول بلاعبي الزمالك لأعلى جاهزية بدنية استعدادا للمنافسات المقبلة.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى بالفريق تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، على هامش مران الفريق المقام حالياً؛ حيث شهدت التدريبات منافسة قوية بين الثلاثي محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد، في التصدي للتسديدات من داخل وخارج منطقة الجزاء.

وظهر الثلاثي بمستوى جيد خلال التدريبات في ظل رغبة كلا منهم في حجز مقعده بالتشكيلة الأساسية للفريق