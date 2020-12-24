أسامة نبيه: الروح المعنوية لفريق"زد" مرتفعة.. والقادم أصعب

يواصل فريق" زد" لكرة القدم ،تدريباته بملعبه استعدادا للقاء الترسانة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة لدوري القسم الثاني " مجموعة القاهرة" للصعود للدوري الممتاز.

وتشهد التدريبات روحاً قتالية لتصدر الفريق لمجموعته بجدارة بعد الفوز المهم على السكة الحديد بهدف نظيف ضمن الجولة الخامسة للمجموعة.

ويغيب عن صفوف الفريق امام الترسانة، الثنائي المميز محمد حمدي ومحمد القط للحصول على الإنذار الثالث في لقاء السكة الحديد الأخير.

واكد أسامة نبيه المدير الفني لفريق " زد" أن الروح المعنوية مرتفعة للاعبين لتصدر المجموعة ونأمل إستمرار هذه الصحوة والإصرار على الفوز خاصة أن المباريات المقبلة صعبة ،والمنافس خسر أمام منتخب السويس في الجولة الأخيرة ويسعى لتعويض خسارته، مشيرا إلى أن المباريات المقبلة لقاءات كؤووس نرفع فيها شعار الفوز، مستمدين من البداية الموفقة روح الإنتصار، وإستغلال هذه الإنطلاقة في مواصلة النجاح من مباراة لأخرى رغم صعوبات عديدة تواجهنا من منافسة قوية وغياب عناصر مهمة.

وقد أسفرت نتائج الجولة الخامسة لمجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني ،عن بعض المفاجآت والتي اختتمت أمس الأربعاء عن احتفاظ

زد بصدارته للمجموعة بعد تغلبه على السكة بهدف نظيف مواصلا إنتصاراته ورغبته في الإستمرار بإعتلاء القمة ورفع رصيده الى 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وسجله بدون هزيمة حتى الآن.

ويطارد منتخب السويس فريق زد " المتصدر"برصيد 9 نقاط بعد تخطيه الترسانة بهدف، وأوقف " السوايسه" طموح الشواكيش وجمد رصيده عند 6 نقاط ،ولعب الزرقا وسرس الليان لصالح زد بتعادلهما مع بورتو والقناة على التوالي بدون أهداف، وتوقف رصيد الزرقا عند 8 نقاط في المركز الثالث، وهو نفس رصيد سرس الليان صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف.

وعرف طنطا تحت قيادة مدربه رضا عبد العال، طريق الإنتصارات بتغلبه على النصر بأربعة أهداف مقابل هدف، ورفع رصيده الى 5 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد النصر عند نفس الرصيد في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف مع طنطا.

وتراجع بتروجت بشكل غريب وغرق في "فخ" التعادلات بتعادله مع

المريخ بهدف لكل منهما ، محتلا المركز السادس برصيد 7 نقاط ، وتضاءل طموح الفريق البترولي بعد أن كان ينافس بقوة للصعود للممتاز الموسم الماضي، وخطف منه سيراميكا بطاقة التأهل بفارق نقطة واحدة فقط.! بينما رفع المريخ رصيده الى 6 نقاط في المركز العاشر.

وحقق فريق الداخلية فوزا مهما على كوكاكولا بهدف نظيف ورفع رصيده الى 8 نقاط في المركز الخامس، ودخل كوكاكولا في دوامة الهبوط مبكرا برصيد 4 نقاط، ويعاني جمهورية شبين من أزمة حقيقية بعد سلسلة هزائم الفريق وأخرها أمام النجوم والذى يعانى مثله بهدف مثله ورفع الأخير رصيده الى 4 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد شبين عند نقطة واحدة ويعاني سكرات الهبوط للقسم الثالث" بدري بدري".

وهذه نتائج الجولة الخامسة لمجموعة" القاهرة".

1-فوز طنطا علي النصر 4-1

2- زد علي السكة الحديد 1- صفر

3- منتخب السويس علي الترسانة 1- صفر

4- الداخلية علي كوكاكولا 1- صفر

5- النجوم علي جمهورية شبين 1- صفر

6- تعادل سرس الليان مع القناة صفر- صفر

7- المريخ مع بتروجت 1-1

8- بورتو مع الزرقا صفر- صفر.

وجاء ترتيب المجموعة بعد الجولة الخامسة كالتالي:

1-زد 11نقطة

2- م السويس 9

3- الزرقا 8

4- سرس الليان 8

5- الداخلية 8

6- بتروجت 7

7- بورتو 7

8- القناة 6

9- الترسانة 6

10- المريخ 6

11- طنطا 5

12- النصر5

13- النجوم 4

14- كوكاكولا 4

15- السكة 3

16- ج شبين 1