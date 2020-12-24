لاعبو الإسماعيلي في انتظار مدرب جديد خلال مران اليوم

ينتظر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي مدرب لقيادة مران الفريق المقام الآن ، ليختتم تدريباتهم قبل لقاء البنك الأهلي والمقرر له أن يقام غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز .
وأكد مصدر داخل الدراويش في تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن لاعبي الفريق في ملعب اسماعيلية ينتظرون مدرب ليقود مران الفريق اليوم وأضاف قائلاً إن الجميع لم يعرف من داخل القائمة ومن خارجها من أجل خوض لقاء البنك الأهلي غداً .
واعتذر طلعت يوسف المدير الفني الجديد للفريق الأول
وقال مصدر داخل الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ الوفد أن طلعت يوسف اعتذر عن عدم تدريب الفريق قبل أن يخوض معهم أى تدريب . وكان النادي الإسماعيلي أعلن عن تولي طلعت يوسف مهام تدريب الفريق قبل يومين خلفا للمدرب البرازيلي هيرون ريكاردو .
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