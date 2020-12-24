رسمياً .. فيفا يعلن إلغاء بطولة كأس العالم للشباب 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الخميس إلغاء النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عام ، كذلك بطولة العالم تحت 17 عام ، بسبب تداعيات الوضع الصحي الراهن .

وقال الفيفا ، عبر بيان رسمي منذ قليل ..

«نتيجة لوباء COVID-19 ، قرر مكتب مجلس FIFA إلغاء نسختين 2021 من كأس العالم تحت 20 سنة FIFA للرجال وكأس العالم تحت 17 سنة FIFA وتعيين إندونيسيا وبيرو على التوالي ، الذين كان من المقرر أن يستضيفوا البطولات عام 2021 ، كمضيفين لنسخ 2023».

وواصل البيان : «لا تزال جائحة COVID-19 يمثل تحديات لاستضافة الأحداث

وأضاف : «يود FIFA أن يعرب عن امتنانه للاتحادات الأعضاء المضيفة ، وكذلك السلطات في إندونيسيا وبيرو ، على التزامهم والاستعدادات للبطولة التي تم إجراؤها حتى الآن. يتطلع FIFA إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع البلدان المضيفة لتنظيم البطولات الناجحة» .

كان منتخب الشباب قد أعلن عدم استكماله للتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا والمؤهلة بدورها إلى مونديال الشباب في نسختها المقبلة ، بعد اعتباره هزوماً من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمام ليبيا وتونس نتيجة تفشي عام 2021 ، كمضيفين لنسخ 2023».وواصل البيان : «لا تزال جائحة COVID-19 يمثل تحديات لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية ولها تأثير مقيد على السفر الدولي. لذلك ، استشار الفيفا بانتظام أصحاب المصلحة المعنيين ، بما في ذلك الاتحادات الأعضاء المضيفة وكذلك الاتحادات القارية المشاركة في كلتا البطولتين المقرر عقدهما في الأصل في عام 2021. وبذلك ، أصبح من الواضح أن الوضع العالمي قد فشل فيالعودة إلى المستوى الطبيعي. لمواجهة التحديات المرتبطة باستضافة كلتا البطولتين ، بما في ذلك جدوى مسارات التأهيل ذات الصلة».وأضاف : «يود FIFA أن يعرب عن امتنانه للاتحادات الأعضاء المضيفة ، وكذلك السلطات في إندونيسيا وبيرو ، على التزامهم والاستعدادات للبطولة التي تم إجراؤها حتى الآن. يتطلع FIFA إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع البلدان المضيفة لتنظيم البطولات الناجحة» .كان منتخب الشباب قد أعلن عدم استكماله للتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا والمؤهلة بدورها إلى مونديال الشباب في نسختها المقبلة ، بعد اعتباره هزوماً من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمام ليبيا وتونس نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد في البعثة المصرية واللاعبين.



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