تأجيل مباراة الزمالك والعياط بتصفيات دوري القطاعات

قررت منطقة الجيزة لكرة القدم ، تأجيل لقاء فريق نادي الزمالك مواليد ٢٠٠٥ أمام العياط بالجولة الثالثة من تصفيات القطاعات ، والتي كان مقرر إقامتها غدًا الجمعة علي ملاعب الزمالك ، إلى موعد لاحق سيحدد فيما بعد.

كذلك تمت الموافقة علي تأجيل مهرجانات البراعم والتي كان مقررا إقامتها غدا الجمعة ، وبعد

جاء ذلك وفقاً لخطاب مرسل من النادي إلى منطقة الجيزة ، بسبب وفاة المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة لادارة الزمالك ، وعليه تم إعلان الحداد بالقلعة البيضاء. الزمالك ، إلى موعد لاحق سيحدد فيما بعد.كذلك تمت الموافقة علي تأجيل مهرجانات البراعم والتي كان مقررا إقامتها غدا الجمعة ، وبعدغدً السبت بمجمع ملاعب النادي ، الي موعد لاحق سيحدد فيما بعد.جاء ذلك وفقاً لخطاب مرسل من النادي إلى منطقة الجيزة ، بسبب وفاة المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة لادارة الزمالك ، وعليه تم إعلان الحداد بالقلعة البيضاء.

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