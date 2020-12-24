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طلعت يوسف يعتذر عن عدم إكمال مهمته مع الإسماعيلي

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اعتذر طلعت يوسف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن عدم تدريب الفريق اليوم الخميس.
وقال مصدر داخل الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ  الوفد أن طلعت يوسف

أعتذر عن عدم تدريب الفريق قبل أن يخوض معهم اي مران. وكان النادي الإسماعيلي أعلن عن تولي طلعت يوسف، مهام تدريب الفريق

قبل يومين خلفًا للمدرب البرازيلي هيرون ريكاردو.

كان مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ، قد قرر أخيرًا تكليف طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق الأول.
ومحمد وهبة مدرب عام وسعفان الصغير مدربًا لحراس المرمي وأحمد عبداللطيف مخطط أحمال.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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