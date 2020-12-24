طلعت يوسف يعتذر عن عدم إكمال مهمته مع الإسماعيلي

اعتذر طلعت يوسف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن عدم تدريب الفريق اليوم الخميس.
وقال مصدر داخل الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ الوفد أن طلعت يوسف
كان مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ، قد قرر أخيرًا تكليف طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق الأول.
ومحمد وهبة مدرب عام وسعفان الصغير مدربًا لحراس المرمي وأحمد عبداللطيف مخطط أحمال.
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