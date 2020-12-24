الزمالك يوجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي

تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك بوافر الشكر والتقدير ، إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لحضور مراسم جنازة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي والذي وافته المنية صباح اليوم كما تشكر اللجنة كل من قدم لها واجب العزاء.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على المشاركة في تشييع