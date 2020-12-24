الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتمد الإماراتي «يحيى الملا» ضمن حكام النخبة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس اعتماد الحكم الإماراتي، يحيى على الملا بشكل رسمي، وانضمامه إلى قائمة حكام النخبة في قارة آسيا، بالإضافة إلى مشاركته في الدورة السنوية لحكام

النخبة العام المقبل.

وتمنى يحيى الملا، حُسن تمثيل دولة الإمارات في المحافل القارية بعد انضمامه إلى حكام النخبة الآسيوية ، مشيداً بدعم اتحاد

الكرة الإماراتي وأنت ما وصلب إليه منذ حصوله على الشارة الدولية ، هو نتاج جهد جماعي.وأثنى علي حمد البدواوي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإماراتي للعبة، على يحيى الملا بعد نجاحه في مراحل التقييم وانضمامه رسميا إلى حكام النخبة الآسيوية.