تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك بوافر الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحضوره خلال مراسم جنازة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي والذي وافته المنية صباح اليوم كما تشكر اللجنة كل من قدم لها واجب العزاء. والذي وافته المنية صباح اليوم كما تشكر اللجنة كل من قدم لها واجب العزاء. ونعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفة رسمية ، الأسرة الرياضية المصرية ونادى الزمالك بعد تلقي خبر وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة. وتقدم الدكتور أشرف صبحي بخالص التعازى والمواساة فى وفاة المستشار أحمد البكرى داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتقدم بالشكر إلى وزارة الرياضة بعد حضور صبحي جنازة المستشار البكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.