يغيب البرازيلي برونو هنريكي لاعب فريق اتحاد جدة ، عن مواجهة الهلال المقرر لها السبت المقبل في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير

يأتي ذلك بسبب الإجراءات التي فرضتها السلطات

ويتواجد اللاعب حالياً في البحرين بعد وصوله اليوم الخميس، قادماً من البرازيل.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفترة حجر صحي إلزامية عند دخوله السعودية. الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.يأتي ذلك بسبب الإجراءات التي فرضتها السلطات السعودية ، بإيقاف رحلات الطيران منهاوإليها لفترة أسبوع ، لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل الأراضي السعودية.ويتواجد اللاعب حالياً في البحرين بعد وصوله اليوم الخميس، قادماً من البرازيل.ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفترة حجر صحي إلزامية عند دخوله السعودية.

كانت هذه تفاصيل خبر برونو هنريكي يغيب عن اتحاد جدة أمام الهلال في لقاء الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.