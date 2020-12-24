باريس سان جيرمان يقترب من تعيين بوكيتينو

ذكرت تقارير صحفية في فرنسا وألمانيا اليوم الخميس أن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، قد استغنى عن مدربه الألماني توماس توخيل.

وأشارت صحيفتا “بيلد” الألمانية و “ليكيب” الفرنسية إلى أن قيادات نادي باريس سان جيرمان أخبرت توخيل مساء أمس الأربعاء بضرورة رحيله، وذلك قبل ستة أشهر من نهاية عقده الذي امتد لثلاثة أعوام.

ولم يؤكد بطل الدوري الفرنسي هذه الأنباء حتى الآن.

وبحسب محطة “ار ام سي” التليفزيونية الفرنسية فإن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام الإنجليزي هو المرشح الأبرز لتدريب الفريق الذي لعب في صفوفه بين عامي 2001 و.2003

وتولى توخيل تدريب سان جيرمان في 2018 وفاز بالعديد من الألقاب المحلية، وبينها لقب الدوري الفرنسي في 2019 و2020 كما صعد بالفريق إلى نهائي النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى قبل الخسارة على يد العملاق الألماني بايرن ميونخ.

وفي الموسم الحالي، يحتل سان جيرمان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المحلي بفارق نقطة واحدة خلف ليل وأولمبيك ليون، بعد الفوز على ستراسبورج 4 / صفر مساء الأربعاء، كما تأهل الفريق لدور الستة عشر بدوري الأبطال.

وذكرت صحيفة “ليكيب” أن تصريحات توخيل خلال مقابلته مع بوابة “سبورت1” الألمانية والتي قال فيها إن فريقه لا ينال التقدير الذي يستحقه، لم تكن وراء إقالته حيث أن قرار الإقالة كان قد اتخذ بالفعل خلال تلك الفترة.

وأضاف توخيل “هناك دائمًا توقعات هائلة في النادي ومن حوله ، يشعرك الأمر بعدم وجود الكثير من التقدير ، خاصة في الدوري ، كما يحدث على سبيل المثال في بايرن ميونخ”.

وأوضح “إنه أمر مؤسف للاعبين لأن الجهود الجادة للغاية للفريق يتم تنحيتها جانبا، لقد قيل أن لديهم انخيل دي ماريا وكيليان مبابي ونيمار، بالتأكيد سيفوزون في بوردو، هذا ليس بالإنجاز، وبالتالي فإن الإعتراف والتقدير بالانضباط واللعب بشكل مستمر وبقوة، أمر مفقود”.

وتردد أن توخيل الذي سبق له تدريب ماينز وبوروسيا دورتموند الألمانيين، لا يحظى بعلاقة مثالية مع ليوناردو مدير الكرة في النادي الفرنسي.