لامبارد: عودة تامي أبراهام للتهديف؟ لقد جلب الكثير لتشيلسي

أكد مدرب تشيلسي خامس الدوري الإنجليزي فرانك لامبارد أن مهاجمه الواعد تامي أبراهام يجلب الكثير للنادي اللندني، لكنه لا يزال بحاجة إلى مواصلة العمل لإحراز مزيد من التقدم.

وأصبح أبراهام (23 عامًا) ثاني أصغر لاعب في تشيلسي يسجل 20 هدفًا في الدوري الممتاز، خلف نجمه السابق البلجيكي إيدين هازارد المنتقل إلى ريال مدريد صيف العام الماضي، ولك بتسجيله ثنائية في المباراة التي فاز فيها على جاره وست هام يونايتد 3 – صفر الإثنين في ختام المرحلة الرابعة عشرة.

كانت هذه أول ثنائية لأبراهام منذ سبتمبر 2019، فرفع غلته إلى 20 هدفًا في 47 مباراة في البريمرليج، بينها خمسة أهداف هذا الموسم.

وأضاف لامبارد “أنا سعيد جدًا بمستواه إنه يجلب لنا الكثير. لقد رأينا تلك الليلة ضد وست هام وشاهدنا ذلك هذا الموسم كلما لعب”.

وتابع “لقد قدم لنا تامي و (الفرنسي) أوليفيه جيرو الكثير بطريقتهما الخاصة في أوقات مختلفة. الآن عليه فقط مواصلة العمل ومواصلة التطور. كان الموسم الماضي بمثابة إنجاز حقيقي بالنسبة له من حيث الدوري الإنجليزي الممتاز وكونه صاحب الرقم تسعة في تشيلسي، وهناك المزيد من العمل الذي يمكنه القيام به. أنا سعيد جدًا معه”.

ويحتل تشلسي المركز الخامس بفارق ست نقاط فقط خلف ليفربول المتصدر قبل المباريات المضغوطة المقررة في فترة العيدين (الميلاد ورأس السنة). ويحل تشيلسي ضيفًا على جاره آرسنال السبت، قبل أن يستضيف أستون فيلا الإثنين، ومن بعد مانشستر سيتي في الثالث من يناير المقبل.

ويعاني أرسنال الامرين هذا الموسم حيث تفصله أربع نقاط فقط عن مراكز الهبوط مما يشكل ضغطًا كبيرًا على مدربه الشاب الإسباني ميكيل آرتيتا.

وخلافًا لمدرب وست بروميتش ألبيون سام ألاردايس الذي أكد أن أرسنال الذي يحقق أسوأ بداية له في الدوري منذ موسم 1974 – 1975، يواجه خطر الهبوط في حال أستمرار نتائجه المخيبة، قال لامبارد “لا أريد الحديث عن معركتهم، إنهم مجرد فريق جيد مع مدرب جيد”.

وأضاف “لقد حققوا بعض النتائج الصعبة مؤخرًا، لكن الطريقة العامة للدوري الممتاز هذا الموسم لكل فريق كانت غير متسقة أكثر مما كانت عليه في المواسم السابقة على الأرجح لمعظم الفرق”.

وتابع “لا يهمني بالضبط أين هم، ما يقلقني هو قيمة الفريق المنافس، من حيث الجودة، وهم فريق عالي الجودة”.