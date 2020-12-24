يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف المغرب وليبيا فى بطولة شمال افريقيا أقل من 20 سنة، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 24-12-2020، فى إطار المرحلة الرابعة.

اقيمت مباراة المغرب وليبيا على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، وانطلق اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتنوقيت جرينتش.

انتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1، تقدم المنتخب المغربي من ضربة جزاء فى الدقيقة 31 نفذها بنجاح اللاعب “اسامة تير غالين”، وتعادل للمنتخب الليبي اللاعب “محمد خليل” فى الدقيقة 47.

تمكن المنتخب الليبي من تحقيق الفوز علي منتخب الجزائر في الجولة الماضية والثالثة بهدف نظيف دون رد، ويتربع علي عرش البطولة حالياً برصيد 7 نقاط من فوزه في مبارياتين متتاليتين ، وتأجلت له مبارياتين أخري.

فى المقابل المنتخب المغربي كان يأمل المنتخب المغربي من استغلال عامل الملعب اليوم وتحقيق الفوز، وتواجد في المركز الثاني برصيد 5 نقاط من فوز في لقاء وتعادل لقاءين.

إليكم فيديو يوتيوب اهداف المباراة..

هدف تقدم المغرب

هدف تعادل منتخب ليبيا 1-1

إليكم فيديو يوتيوب ملخص المباراة..