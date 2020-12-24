لماذا لم يشارك هازارد في مباراة ريال مدريد وغرناطة؟

إعترف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بصعوبة المباراة التي انتهت بفوز الفريق على ضيفه غرناطة 2 / صفر مساء الأربعاء في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

وحسم ريال مدريد المباراة بهدفين سجلهما كاسيميرو وكريم بنزيمة في الدقيقتين 57، والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليكون الأنتصار السادس على التوالي للفريق، منها خمسة انتصارات في الدوري وآخر في دوري الأبطال.

وقال زيدان عقب المباراة :”كانت مباراة صعبة وكنا نعرف أنها ستكون كذلك”.

وأضاف :”ضغطوا علينا بشكل كبير، الشوط الأول كان صعبًا، لكن الأمور باتت أفضل في الشوط الثاني. كان هذا الفوز السادس، واستحقه فريقنا بعد ما قدمناه في الشوط الثاني”.

وأثنى زيدان على كاسيميرو صاحب هدف التقدم :”نعرف أنه (كاسيميرو) يتحرك جيدا في منطقة الجزاء، وقد كان هذا تحركًا جيدًا منه، أشعر بالسعادة تجاهه وتجاه الفريق”.

وأبقى زيدان اللاعب إيدين هازارد على مقعد البدلاء بعد عودته من الإصابة، وبرر زيدان عدم الدفع به في المباراة.

وقال زيدان :”لم أر أنه الوقت المناسب، فقد كانت مباراة صعبة، هذا كل ما في الأمر. هناك أمور يجب أن تحسمها بشكل لحظي، ولم أرغب في إشراك إيدين. سيعود بشكل تدريجي إلى الفريق”.