باريس سان جيرمان يقيل مدربه الألماني توماس توخيل 

قرر باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس إقالة مدربه الألماني توماس توخيل قبل 6 أشهر من نهاية عقده مع الفريق الباريسي.
وشهد توخيل، الذي أصبح في آب/أغسطس الماضي أول مدرب ينجح في قيادة النادي الباريسي الى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا (خسر أمام بايرن ميونيخ الالماني صفر-1)، بداية صعبة للموسم مما أضعف موقفه داخل النادي.
ومع ذلك، فإن قيادته نادي العاصمة إلى ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، كان يوحي ببقائه في منصبه حتى نهاية عقده في حزيران/يونيو المقبل.
ودك باريس سان جيرمان أمس الأربعاء شباك ضيفه ستراسبورغ برباعية نظيفة ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي.
وبقي سان جيرمان حامل اللقب على بعد نقطة من ثنائي الصدارة، ليون وليل، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه ستراسبورغ 4-صفر، بينها ثلاثة أهداف في الدقائق العشر الأخيرة.
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