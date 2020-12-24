الامارات | خورفكان يتعاقد مع الرفاعي قادما من الوحدة

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شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتعاقد مع الرفاعي قادما من الوحدة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي خورفكان على حسابه الرسمي في "تويتر" التعاقد مع المدافع عبدالله الرفاعي (مواليد الدولة) لتمثيل الفريق الاول في الموسم الحالي، وذلك على سبيل الإعارة قادما من نادي الوحدة بعقد حتى نهاية الموسم.
وقدمت شركة خورفكان لكرة القدم شكرها لشركة الوحدة على التعاون بين الناديين. وحضر مراسيم توقيع التعاقد عضو شركة خورفكان لكرة القدم ومشرف الفريق الاول علي خليل.
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