الامارات | كرونسلاف: الظفرة خصم صعب على جميع الفرق

شكرا لقرائتكم خبر عن كرونسلاف: الظفرة خصم صعب على جميع الفرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق النصر الكرواتي كرونسلاف، صعوبة مباراته القادمة أمام الظفرة في الجولة الحادية عشر من دوري الخليج العربي، وقال خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: أمامنا تحد جديد، حيث سنواجه فريق الظفرة الذي يعد خصماً صعباً على جميع الفرق التي يواجهها بفضل اعتماده على اللعب المنظم، لكن في نفس الوقت نحن لدينا هدف واضح ونمتلك لاعبين في أعلى درجات الجاهزية، وفريقنا مستعد لهذه المواجهة التي سيدخلها بهدف الفوز.

وكان النصر قد خسر مباراته الماضية في دوري الخليج العربي أمام العين، ويسعى إلى تدارك موقفه والبقاء قريباً من الصدارة حتى لا يبتعد مجدداً عن الشارقة والجزيرة.

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