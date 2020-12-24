الامارات | مدرب كلباء: الجميع في أتم الجاهزية لمواجهة العين

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كلباء: الجميع في أتم الجاهزية لمواجهة العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكد مدرب اتحاد كلباء الاوروغوياني خورخي دا سيلفا ان فريقه لايخشى مواجهة اي خصم، مؤكدا أن "جميع لاعبيه في أتم الجاهزية لمواجهة العين". وقال في المؤتمر الصحافي: لدينا بعض الغيابات المؤثرة، وخصوصاً ملابا، لكننا استعدنا خدمات أحمد جشك والبرازيلي سانتيني.

وتابع: استطاع العين في المباراة الماضية تحقيق الفوز رغم النقص العددي، ولديه لاعبين على مستوى عالي، بالمقابل سيكون غياب ملابا له تأثير سلبي على مستوى تسجيل الأهداف وأنا على ثقه تامة باللاعبين الآخرين لما لديهم من قدرة على قلب نتيجة أي مباراة لصالحنا.

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