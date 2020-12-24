الامارات | مدرب الظفرة قلق من الجبهة اليمنى لفريق النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الظفرة قلق من الجبهة اليمنى لفريق النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب فريق الظفرة، الصربي ألكسندر فليسوفيتش عن قلقه من قوة فريق النصر الذي سيواجهه مساء السبت ضمن الجولة الحادية عشر من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وقال إن كل خطوط "العميد" قوية وأن الجبهة اليمنى للفريق هي الأقوى.

وقال فليسوفيتش في المؤتمر الصحافي رداً على سؤال حول مدى معرفته بمدرب النصر كرونسلاف إن "كل المباريات القادمة لن تكون سهلة على الفريق". ورداً على سؤال لـ"الإمارات اليوم" حول حاجة الفريق لتعاقدات جديدة، وإذا ما كان يرغب في عودة المهاجم البرازيلي جواو بيدرو من الإعارة الحالية في بني ياس، قال: السؤال جيد ولكن الوقت الآن ليس للحديث عن التعاقدات، لأن المهم هو التركيز على المباراة القادمة، وفي رأيي الشخصي أن بيدرو مهاجم جيد جداً".

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