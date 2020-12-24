الامارات | لجنة المنتخبات تعتمد 3 تجمعات لـ"الأبيض" تحضيرا لتصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المنتخبات تعتمد 3 تجمعات لـ"الأبيض" تحضيرا لتصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها الدوري أمس في مقر الاتحاد بدبي، برئاسة يوسف السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء، برنامج المنتخب للفترة المقبلة. وأكدت اللجنة في بيان صحافي أنها وافقت على البرنامج المقدم من المدرب فان مارفيك تحضيرا لاستئناف التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والتي تنطلق في مارس المقبل حيث ستكون هناك ثلاثة تجمعات الأول للفترة من 2 إلى 12 يناير المقبل، والثاني للفترة من 6 إلى 10 فبراير، فيما الثالث للفترة من 17 إلى 30 مارس.

وقررت اللجنة التنسيق مع الأمانة العامة بشأن الملاعب التي ستستضيف مباريات الأبيض في التصفيات داخل الدولة أمام ماليزيا 25 مارس، وأمام تايلند وفيتنام يومي 7 و 15 يونيو. وفيما يتعلق بالمنتخب الأولمبي (مواليد 99 وما فوق ) قررت اللجنة رفع توصية لمجلس إدارة الاتحاد بالموافقة على المشاركة في البطولات الرسمية المقبلة خلال موسم 2020 و2021، وهي دورة الألعاب الرياضية لدول مجلس التعاون من 7 الى 18 مارس 2021 بالكويت، بطولة المنتخبات الأولمبية من 30 أغسطس الى 8 سبتمبر 2021، تصفيات آسيا تحت 23 سنة من 20 الى 31 أكتوبر 2021، ودورة الألعاب الآسيوية (مواليد 2001) من 20 الى 28 نوفمبر 2021 في الصين.

وناقشت اللجنة برامج إعداد منتخبات المراحل السنية الأخرى، وهي منتخب الناشئين مواليد 2004 الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً المقررة في مملكة البحرين العام المقبل المؤهلة إلى مونديال بيرو 2021 ، ومنتخب الشباب مواليد 2003 استعداداً للبطولة الخليجية تحت 19 عاماً للفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2021 والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً بشهر أكتوبر 2022، ومنتخب الناشئين مواليد 2006 استعداداً لمهرجان دول مجلس التعاون في البحرين من 1 الى 6 فبراير 2021، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً في سبتمبر 2022.

واعتمدت المباريات الودية لمنتخبي الشباب 2001 والناشئين 2004 خلال يناير وفبراير 2021 في الامارات، حيث سيخوض منتخب الشباب مباراتين وديتين يومي 11 و 14 يناير، وأخرتين يومي 22 و 25 فبراير، مع تكليف المدرب الوطني سليم عبدالرحمن مساعد مدرب المنتخب الوطني الأول بالإشراف على تدريب المنتخب خلال هذه الفترة. في المقابل سيخوض منتخب الناشئين مواليد 2004 أربعة مباريات ودية أيام 10, 13, 21 و24 يناير.

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