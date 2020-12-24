شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الاوليمبية تنعي رئيس رئيس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، ببالغ الحزن وفاة المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الرياضي ، ويتقدم مجلس اللجنة بخالص العزاء لإدارة القلعة البيضاء وأعضائها وجماهيرها في الفقيد ، ويدعو الله أن يتفقد الراحل برحمته الواسعة وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان .

ويؤكد مجلس الأولمبية أن الفقيد كان عاشقا للرياضة ولناديه ، ولم يتردد في قبول مهمة قيادة اللجنة المؤقتة في ظروف صعبة وحرجة تعكس مدى حبه وعشقه لنادي الزمالك الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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