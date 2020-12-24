شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكر محمود الخطيب في بيان رسمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتقدم اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك بوافر الشكر والتقدير لمعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لحضور مراسم جنازة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي الذي وافته المنية صباح اليوم.

كما تشكر اللجنة كل من قدم لها واجب العزاء في المفغور له بإذن الله تعالى. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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