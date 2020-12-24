شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة نتعاون مع الفيفا ونحرص على استقرار المنظومة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التنسيق والعمل مع اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة يتم علي أفضل ما يكون.
وأشاد الوزير في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» بالتنسيق والتعاون الذي يقوم به الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مشددًا على ضرورة العمل على استمرار استقرار منظومة كرة القدم المصرية سواء فيما يتعلق بالاستعدادات الخاصة بالمنتخبات المصرية وارتباطاتها ومنافساتها الدولية ، وكذلك العمل على استقرار المنافسات المحلية للأندية المصرية وارتباطاتها القارية.
وأشار إلى حرص الوزارة على تقديم وتوفير الدعم والرعاية الكاملة لمنظومة لكرة القدم المصرية حرصاً على استقرار المنظومة وجميع مفرداتها في الاتحاد والمنتخبات والأندية دون أي توقف او تجميد من الفيفا.
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