شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: "انتخابات اتحاد الكرة ممكن تتعمل في ساعة" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة النقاب عن أنه سيقدم للوزير ملف خاص بآلية وكيفية اجراء الانتخابات وعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة. .

واشار مجاهد، في تصرحيات خاصة لـ«المصري اليوم» إلى أن الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد قد لا يستغرق أكثر من ساعة في ظل قلة عدد اعضاء الجمعية العمومية وسهولة عقد الاجتماع والانتهاء منه في اقل من ساعة فضلاً عن تقديم اقتراح بإجراء الانتخابات عبر تقنية الفيديو كونفرانس التي تضمن سلامة الجميع اذا كان هناك أي تخوف من التجمعات .

وعقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة جلسة مع أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد ومحمد الشواربي وأحمد حسام عوض، ناقش معهم كافة الموضوعات والملفات الخاصة بإدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة وفى مقدمتها التنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم«فيفا» لإكمال خارطة الطريق ونتائج التحقيقات الخاصة بملابسات إصابة العديد من لاعبي المنتخب المصرى للشباب بفيروس كورونا أثناء تواجدهم بتونس لخوض منافسات الدورة المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.