شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة: الوزير سعرض ملف الانتخابات علي رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة أنه سيسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة م ملف خاص بالعملية الانتخابية لاتحاد الكرة المقرر إقامتها قبل نهاية يناير المقبل وفقاً لقرار فيفا.
وقال مجاهد، في تصريحات للمصري اليوم: "سنسلم الوزير الملف لعرضه علي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوقوف علي الموقف كاملاً واتخاذ الدولة قرارها بموعد ومكان إجراء الانتخابات".
وتابع: "استعرضنا مع الوزير خطة اللجنة الثلاثية لإدارة شئون الاتحاد خلال الفترة المقبلة وما تتضمنه من خطوات قانونية وإدارية سيتم عرضها تباعاً وتفصيلياً عليه حتى يتسنى لهم إجراء الانتخابات وفقاً للوائح والأطر القانونية".
وأوضح مجاهد، حرص اللجنة الثلاثية على استكمال مهمتها والحفاظ على استقرار منظومة كرة القدم المصرية وتوفير كافة الإمكانات والمتطلبات بما يضمن استقرار منظومة الكرة المصرية في ضوء الحرص الكامل على مصلحة الوطن .
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