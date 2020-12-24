شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافي يؤدي مراناً تاهيلياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل. ويخضع «عبدالشافي» حالياً لفترة تأهيل استعدادا للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال مشاركته في لقاء الأهلي بالموسم الماضي. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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