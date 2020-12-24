شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطالب اللاعبين بطى صفحة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل إنطلاق المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وطالب باتشيكو اللاعبين خلال الجلسة بغلق الملف الإفريقي بعد التأهل رسمياً لدور المجموعات، والتركيز في لقاء سموحة المقبل من أجل العودة للانتصارات ومواصلة المنافسة على الصدارة.

وحرص المدير الفني على شرح الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها بشكل نظري داخل أرض الملعب، ومنح تعليمات خاصة للاعبين. ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها يوم 28 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام.

وكان الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.