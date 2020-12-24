شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتفق مع وزير الرياضة علي اجراء انتخابات الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس احمد مجاهد، الزمن من إعداد التصور النهائي الخاص بآلية انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والتى اشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إجرائها قبل نهاية يناير المقبل.

وكشف المهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أنه اطلع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي خلل جلستهم الأخيرة على الصورة الكاملة لوضع المنظومة الكروية في ظل خطاب التكليف الخاص بالفيفا والذي الزم اللجنة بإجراء الانتخابات والدعوة لعقد الجمعية العمومية في اقرب فرصة .

وقال مجاهد، في تصريحات خاصة لـ«لمصري اليوم»: «اتفقنا مع الوزير على ضرورة وسرعة إجراء الانتخابات لانتخاب مجلس إدارة شرعي منتخب يقود الجبلاية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا تفهم الوزير للموقف بعد ان عرضنا عليه الامر من كافة الامور».