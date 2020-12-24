شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات السلة بالزمالك يهزمن الجزيرة بدوري المرتبط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ناشئات كرة السلة تحت 16 عاماً، على نظيره الجزيرة بنتيجه 44-37 بالصالة المغطاة بنادي الزمالك، ضمن منافسات دوري المرتبط، ومن المقرر أن يلاقي فريق مرتبط السلة بنظيره صيد الدقي بالجولة المقبلة من البطولة، ولم يتم الإعلان عن موعد ومكان المباراة حتى الآن.

وأشاد شريف صلاح الدين، المدير الفني للفريق، بتميز أداء لاعباته وبروح التعاون التي تسود الفريق، وبتألقهن خلال مباراه اليوم، وطلب منهن الاستعداد بقوه لخوض أولى جولات بطولة الجيزة المقرر لها الجمعة المقبل في مواجهة نادي البنك الأهلي.