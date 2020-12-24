شكرا لقرائتكم خبر عن هوكي الزمالك «2000» يفوز على الحديد والصلب بسداسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الزمالك لهوكي الميدان مواليد 2000 على نظيره بالحديد والصلب، بستة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جرى بملاعب نادي الجزيرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري لموسم 2020-2021.
و سجل أهداف المباراة، كلا من عمر زكي (هدفين) صابر اشرف ومحمد رضا وزياد ياسر ومروان محمد، ونال الأداء الذي قدمه الفريق إشادة حسن موسى رئيس الجهاز.
ويقود الفريق فنياً المدرب يوسف محمد، بينما يتولى طارق صالح منصب المدير الإداري.
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