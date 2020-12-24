شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب الزمالك يشيد باللاعبين بعد ثلاثية وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الزمالك مواليد 1999 فوزاً مثيراً على نظيره وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقينأمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية ببطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز أهداف الزمالك الثلاثة كلا من حسين فيصل وسيف فاروق جعفر وسيد عبدالله.

بهذا الانتصار يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة رقم 10 يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته بفارق ثلاثة نقاط عن الإسماعيلي المتصدر برصيد 13 نقطة.

والجدير بالذكر أن فريق الزمالك يقوده محمد مصطفى ممس مديرا فنيا وأحمد محسن ومحمد مصطفى مساعدان، وعلي يحيى مدرب حراس مرمى، ومحمد حسين علاج طبيعي، وحمدي يوسف إداري الفريق.

وأشاد محمد مصطفى «ممس» مدرب الزمالك بأداء اللاعبين أمام وادي دجلة والتزامهم الخططي والفني بالتعليمات التي منحت لهم قبل اللقاء.