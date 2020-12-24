شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصد لقب الجمهورية للكروكيه في “الزوجي المختلط” والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الثنائي أحمد نصر وأماني حسن ببطولة الجمهورية للكروكيه «زوجي مختلط»، بعد الفوز على زميليهما بنادي الزمالك، بولين صليب ومحمد طه، في المباراة النهائية للبطولة التي جرت على ملاعب نادي سبورتنج.

وقام أمير رمسيس نجيب رئيس الاتحاد المصري للكروكيه، ويسري الغامري رئيس لجنه المسابقات وأمين صندوق الاتحاد الدولي بتسليم اللاعبين الميداليات.

وعبر أحمد ميهوب، المدير الفني لأسرة الكروكيه عن مدي سعادته بفوز أبناء الابيض بلقب البطولة، وايضاً بفخره بجميع لاعبي فريقه.

ويبدأ الفريق من الغد الاستعداد لمباريات الدوري وكأس مصر وكأس فردي الأندية.