شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصد لقب الجمهورية للكروكيه في “الزوجي المختلط” والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الثنائي أحمد نصر وأماني حسن ببطولة الجمهورية للكروكيه «زوجي مختلط»، بعد الفوز على زميليهما بنادي الزمالك، بولين صليب ومحمد طه، في المباراة النهائية للبطولة التي جرت على ملاعب نادي سبورتنج.
وقام أمير رمسيس نجيب رئيس الاتحاد المصري للكروكيه، ويسري الغامري رئيس لجنه المسابقات وأمين صندوق الاتحاد الدولي بتسليم اللاعبين الميداليات.
وعبر أحمد ميهوب، المدير الفني لأسرة الكروكيه عن مدي سعادته بفوز أبناء الابيض بلقب البطولة، وايضاً بفخره بجميع لاعبي فريقه.
ويبدأ الفريق من الغد الاستعداد لمباريات الدوري وكأس مصر وكأس فردي الأندية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
127,972
-
تعافي
107,961
-
وفيات
7,209
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يحصد لقب الجمهورية للكروكيه في “الزوجي المختلط” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.