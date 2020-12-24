شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخليفي: بدأنا مفاوضات تجديد عقدي نيمار ومبابي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020 اكد القطري ​ناصر الخليفي​ رئيس نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي أن بطل الليغ 1 بدأ مفاوضات تجديد العقد مع الثنائي كيليان ​مبابي​ و​نيمار​ دا سيلفا.

وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في صيف 2022 ويريد برشلونة استعادته بينما الفرنسي مبابي هدفًا لريال مدريد وعقده سينتهي في نفس الوقت. الرئيس القطري ناصر الخليفي أكد في تصريح صحافي الامر وقال: "بدأنا نناقش مع نيمار ومبابي إمكانية الاستمرار مع باريس سان جيرمان". وأضاف: "المناقشات ستبقى سرية لكنني واثق جدًا من أن مبابي ونيمار يريدان البقاء مع باريس سان جيرمان".

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