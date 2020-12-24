بويول: ميسي هو مايكل جوردان كرة القدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

اكد قائد نادي ​برشلونة​ الأسبق كارليس ​بويول​ أن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي ما زالت لديه بعض السنوات داخل المستطيل الأخضر قبل الاعتزال النهائي.



وقال بويول: "ميسي يبلغ من العمر 33 عامًا مازال متحمسًا وجائعًا لتحقيق المزيد".

وتابع: "أعتقد أن أمام ليو 3 أو 4 سنوات على أعلى مستوى ممكن إذا كان محظوظًا وابتعدت عنه الإصابات".

وتابع: "إذا سألتني من هو مايكل جوردان فسأقول لك أنه أفضل لاعب كرة سلة في التاريخ واعتقد أن ميسي يتمتع بنفس المكانة في كرة القدم".