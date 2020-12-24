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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بويول: ميسي هو مايكل جوردان كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
اكد قائد نادي برشلونة الأسبق كارليس بويول أن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي ما زالت لديه بعض السنوات داخل المستطيل الأخضر قبل الاعتزال النهائي.
وقال بويول: "ميسي يبلغ من العمر 33 عامًا مازال متحمسًا وجائعًا لتحقيق المزيد".
وتابع: "أعتقد أن أمام ليو 3 أو 4 سنوات على أعلى مستوى ممكن إذا كان محظوظًا وابتعدت عنه الإصابات".
وتابع: "إذا سألتني من هو مايكل جوردان فسأقول لك أنه أفضل لاعب كرة سلة في التاريخ واعتقد أن ميسي يتمتع بنفس المكانة في كرة القدم".
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