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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسالة ريال مدريد لجماهيره بمناسبة الاعياد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
وجه نادي ريال مدريد الإسباني رسائل الاحتفال بأعياد الميلاد والعام الجديد للجماهير بمشاركة رئيس النادي فلورنتينو بيريز.
وشارك بيريز المدربين الفرنسي زين الدين زيدان و بابلو لاسو وقادة فرق كرة القدم وكرة السلة سيرجيو راموس مارسيلو فيليبي رييس و سيرجيو لول.
وقال بيريز: "من ريال مدريد نريد أن نرسل لكم في هذه الأيام الخاصة وفي هذه اللحظات الصعبة رسالة مودة وتضامن وأمل".
وأضاف "أطيب تمنياتنا حتى نتمكن من استعادة الحياة الطبيعية في العام الجديد 2021 ونتشارك العديد من النجاحات معًا".
زيدان من ناحيته شكر الذين ساهموا بالفوز في هذه المواجهة الصعبة مع الفيروس اما سيرجيو راموس ومارسيلو فطالبوا بالقتال في وجه هذا الوباء وتمنوا السلام والصحة للجميع.
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