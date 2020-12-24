نادال: علينا مكافحة الوباء بالوعي ونسيان 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020
توجه الاسباني رافايل نادال بتهنئة بعيد الميلاد من خلال فيديو سجله من منشآت أكاديمية ماناكور للتنس وقدم أيضا تعازيه لأسر من فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا.
وقال "أود أن أتمنى لكم عيد ميلاد مجيد والأفضل للجميع في 2021".
وأضاف "هذا العام يجب أن يُنسي دون أدنى شك. إنه أكثر السنوات التي عشناها تعقيدا أريد أن اقول لجميع الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم تشجعوا كثيرا ونأمل أن تتحسن الأمور تدريجيا".
وأضاف "نثق في أن الأمور ستتحسن في 2021 وفي أن يصل اللقاح إلى غالبية المنازل ونتمكن من استعادة الحياة بصورتها التي نعرفها جميعا".
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