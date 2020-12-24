شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توخيل يوضح: الذي قلته مزحة باللغة الالمانية وتم ترجمتها بالطريقة الخطأ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020 اكد الالماني توماس توخيل ان تصريحاته بالالمانية تم ترجمتها بطريقة خطأ وانها كانت مزحة.

وبهذا الخصوص قال توخيل: "لقد قمت بتصوير مقطع فيديو مع صحفي كان يعد تقريرا عن المدربين الألمان". وأضاف "ما قلته ليس تصريحا رسميا من جانبي بل مزحة باللغة الألمانية وتم ترجمتها بشكل خاطئ إنها مزحة". وأبدى توخيل ثقته في تتويج الفريق بلقب ​الدوري الفرنسي​ هذا الموسم رغم حلول الفريق ثالثا بعد الجولة 17 من المسابقة. وواصل "هذا الموسم استثنائي ورغم الغيابات والإصابات إلا أننا نجحنا في تصدر مجموعتنا بدوري الأبطال".

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