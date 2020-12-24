دومينيك يعود الى الليغ 1 من بوابة نانت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 ديسمبر 2020

اكدت تقارير صحفية ان مدرب المنتخب الفرنسي السابق ​ريمون دومينيك​ توصل لاتفاق مع نادي نانت الذي ينشط في الليغ 1 الفرنسية من اجل قيادة جهازه الفني.



وتوصل المدرب لاتفاق مع رئيس نادي نانت فالديمار كيتا يتسلم فيه المدرب زمام الامور في الفريق الاصفر حتى نهاية هذا الموسم الكروي.

نانت يحتل المركز 16 في ​الدوري الفرنسي​ هذا الموسم وبعد اقالة مدربه السابق كريستيان غوركوف بقي مساعده باتريك كولو يدير امور الفريق ولكن الاتفاق الحالي يقضي بابقاء الجهاز الفني على ما هو عليه على ان يعمل مع المدرب ريمون دومينيك.