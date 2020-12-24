حرص الكابين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارته، على حضور جنازة المستشار أحمد البكري، رئيس نادي الزمالك، الذي وافته المنية اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا.

ويأتي حضور الوفد الأهلاوي، لتأكيد العلاقة التاريخية بين الناديين، وأن الخلاف لم يكن مع كيان الزمالك، وإنما مع رئيسه الموقوف مرتضى منصور. ونعي مجلس إدارة الأهلي، المستشار أحمد البكري، عبر الصفحة الرسمية للنادي.

كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة للكابتن محمود الخطيب في جنازة المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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