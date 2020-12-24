بعد أنباء رفضه التجديد ورغبته في الرحيل.. كلوب يعترف: ’’صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق‘‘

كتب: ضياء السقا

اعترف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، بأن النجم المصري محمد صلاح يشعر بالضيق، في الوقت الراهن، رافضا الإفصاح عن السبب الحقيقي للشعور الذي ينتاب الفرعون.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة وست بروميتش في الدوري: "حدث ضجة بسبب حوار صلاح مع صحيفة آس الإسبانية، ومن الطبيعي أن يُسئل من صحيفة إسبانية عن ريال مدريد وبرشلونة، محمد أخبرني بأنه يشعر بالضيق، وما هو سبب شعوره بذلك ولكن هذا سر لن أفصح عنه".

وفي الوقت ذاته أكد المدرب الألماني، أن صلاح يشعر بالارتياح في صفوف الفريق في الفترة الأخيرة، مضيفا: "مو في مزاج جيد، يعيش فترة تألق، وهو في حالة جيدة".

وتابع كلوب: "لو كانت الكاميرات هنا اليوم لرأيتموه يضحك كثيرا ويستمتع بالتدريب".

وواصل المدرب: "وسائل الإعلام تفضل كتابة الكثير من القصص عنه، لكننا لا نشعر بأي شيء داخل الفريق حقا وسائل الإعلام تجد الفرصة دائما للتحدث عن صلاح، بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء، أو بسبب ما قيل قبل أو بعد مباراة كريستال بالاس، حيث جلس مو على مقاعد بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس قبل أن يشارك ويسجل مرتين ويصنع مرة ويواصل اللمعان في الدوري الإنجليزي".

وكانت تقارير صحفية بريطانية، الخميس، كشفت أن النجم المصري، لن يمدد عقده رفقة "الريدز".

ومن المقرر أن ينتهي عقد صاحب الـ28 عامًا مع ليفربول في يونيو 2023، بعد أن تم استقدامه من صفوف روما في صيف 2017 في صفقة قدرت بـ48 مليون يورو.

وأفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، نقلاً من صحيفة "ذا أتلتيك"، أن ليفربول يواجه مشكلة من حيث تجديد عقد محمد صلاح وهو أمر سيجبر المدير الفني الألماني يورجن كلوب على رحيل اللاعب.

وأضافت الصحيفة، أن رغم حصول صلاح على راتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني إلى جانب وجود رغبة من إدارة النادي حول تحسين عقد صاحب القميص رقم 11 إلا أن مو لن يمدد عقده في الوقت القريب.

وأوضحت الصحيفة، أن يورجن كلوب سيقرر إذا كان سيعطي الضوء الأخضر لرحيل صلاح من أجل الحصول على أموال كبيرة للتعاقد مع لاعب آخر وإعادة البناء مجددًا في الخط الأمامي.