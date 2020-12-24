شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقر بأحقية الاتحاد السكندرى فى الحناوى واللاعب مفاجأة مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، أحقية نادى الاتحاد السكندرى فى قيد اللاعب فوزى الحناوى فى صفوفه رسميا لمدة 5 سنوات مقبلة، وكان النادى الأهلى قد أسقط قيد اللاعب عقب إعارته لنادى سموحة لمدة موسمين، وقام سموحة بقيده فى الموسم الأول فقط وأصبح اللاعب حرا ليتوجه مباشرة للاتحاد السكندرى كما نقل رغبته فى الانتقال لصفوف الاتحاد خشية دكة البدلاء فى سموحة والحفاظ على مكانه فى المنتخب الأوليمبى قبل أولمبياد طوكيو 2021.

وتقدم سموحة بطلب قيد اللاعب وبالفعل تم تحويل اللاعب لشئون اللاعبين باتحاد الكرة، التى بدورها طلبت نادى سموحة ونادى الاتحاد واللاعب وتقدم الجميع بالمستندات التى تثبت صحه موقف كل منهم، قبل أن تقرر اللجنة قيده لدى الاتحاد السكندرى.

واستقر حسام حسن المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى على ضم اللاعب لقائمة الفريق لمباراة الأهلى بالدورى يوم الاثنين المقبل، ليكون مفاجأة العميد للشياطين الحمر.