شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يشترط صرف مستحقاته المتأخرة لتجديد عقده فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الزمالك، بتجديد عقده مع قلعة ميت عقبة الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، بشرط أن يتم إنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة لدى النادى بعد اقتراح أحد مسئولى النادى بحصوله على مقدم عقده الجديد مع جدولة مستحقاته المتأخرة لدى نادى الزمالك، وهو ما رفضه ساسى حيث طلب أن يتم إنهاء مستحقاته المتأخرة ثم تجديد عقده.

ويمتلك فرجانى ساسى، 3 عروض خارجية إلا إنه رفض البت فى تلك العروض حيث ينتظر رد الزمالك بشكل رسمى حول متطلباته من أجل تجديد تعاقده، بعدما كشف مصدر مطلع بالنادى إن الدولي التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض، له ما يقرب من مليون يورو متأخرات لدى النادى الأبيض، إلا إنه رفض شكوى النادى الأبيض فى الفترة الماضية رغم عدم حصوله على مستحقاته طوال الأشهر الماضية، بعدما قام الجناح المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق بشكوى النادى وتسوية مستحقاته.

وتابع المصدر ذاته إن فرجاني ساسي ينتظر فى الوقت الحالى تحرك إدارة الزمالك لتسوية مستحقاته المتأخرة إلى جانب إنهاء ملف تجديد عقده، خاصة إنه يحق له التوقيع لأي نادي بشكل حر فى شهر يناير المقبل لنهاية عقده بنهاية الموسم الجارى حيث يرفض اللاعب فى الوقت الحالى شكوى الزمالك وينتظر إنهاء أزمة مستحقاته المتاخرة بشكل ودى.

فيما كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك أن هناك اتجاه لزيادة راتب لدولي التونسي فرجاني ساسي وقال عصام سالم، " ساسي يرغب فى البقاء داخل صفوف الزمالك وهناك رغبة كبيرة لدي النادي قى تمديد عقده وسيكون هناك جلسة مع وكيله خلال ساعات قليلة لحسم الامر"، أكد رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك أن الفارس الأبيض يحتاج إلى خدمات مصطفي محمد مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة مضيفا:" يجب على مصطفي محمد الانتظار حتى يتألق فى اولمبياد طوكيو ومن ثم الخروج إلى الاحتراف فى اوروبا على طريقة محمد صلاح".

تابع سالم: "مصطفي محمد يملك العديد من العروض ولكن لا تتناسب ماديا مع إمكانياته والزمالك طلب الحصول على 6 مليون يورو" مختتما :" لا يوجد مبرر لتأجيل مواجهة القمة ويجب الإلتزام بجدول الدوري".