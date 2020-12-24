شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تقدم الشكر لوزير الرياضة والأهلى على واجب العزاء فى البكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الموقع الرسمى لنادى الزمالك إن اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك تتقدم بوافر الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لحضور مراسم جنازة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي الذي وافته المنية صباح اليوم كما تشكر اللجنة كل من قدم لها واجب العزاء في المفغور له بإذن الله تعالى.

وودع عالمنا، اليوم المستشار أحمد البكري رئيس نادى الزمالك، الذى وافته المنية صباح اليوم الخميس متأثرا باصابته بفيروس كورونا، وحرص نجوم الرياضة المصرية على حضور صلاة الجنازة على روح الراحل، بعدما سادت حالة من الحزن فى الوسط الرياضى بعد إعلان وفاة المستشار أحمد البكرى بإحدى المستشفيات، معبرين عن حزنهم من فاجعة وفاة رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وجاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى مقدمة الحضور كما تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي وطارق قنديل عضو المجلس وأيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك وفاروق جعفر وأحمد سمير نجوم الزمالك في مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتشييع جثمان المستشار أحمد البكري.