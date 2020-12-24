شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى يجوب شوارع القاهرة على متن حافلة بجائزة مستر أولمبيا..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من السعادة انتابت محبى بيج رامى بعد عودته إلى القاهرة واستقباله بالمطار، بالإضافة لحرصه على التجول بجائزة مستر أوليمبيا على متن حافلة في شوارع القاهرة، حيث ظهر وسط مجموعة من أصدقائه وأهله فى حين حرص المارة على تهنئته وتحيته بشكل يليق به بعد إنجازه الأخير، وذلك خلال فيديو نشره بيج رامى عبر حسابه على موقع فيس بوك.

تمثال مستر اولمبيا فى القاهرة

واستقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، البطل المصرى العالمى "بيج رامى" الفائز ببطولة مستر أوليمبك 2020، وسط حضور الآلاف من محبيه وعاشقى رياضة كمال الأجسام.



تمثال مستر اوليمبيا

بيج رامى هو أول مصرى وثانى عربى يحقق هذا الإنجاز التاريخى، كان قد وصل على متن رحلة شركة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك والتى وصلت فى الساعة 12.45 دقيقة ظهرا.

تم استقبال بيج رامى، فى صالة كبار الزوار، وتم تجهيز القاعة بتجهيزات استثنائية احتفالا بالبطل المصرى، كما قام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى بتقليد اللاعب ومرافقوه باقات الورود وخارج صالة الوصول بمطار القاهرة.





وفى استقبال بطل مستر أولمبيا 2020 تواجد الآلاف من محبيه وعشاق كمال الأقسام، كما حضرت أسرته وأصدقائه وزوجته بصحبة أطفاله.



البيج رامى فى شوارع القاهرة

واحتفى مطار القاهرة بالبطل المصرى منذ أيام، بوضع صورا وفيديوهات على شاشات الصالات الضخمة المتحركة، كما تم وضع صورا وفيديوهات ولحظات إعلان فوزه بالبطولة على شاشات مداخل المطار.

وكان فى استقبال اللاعب المحاسب مجدى إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، والطيار حسن منير، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ووائل الدمرداش رئيس القطاع التجارى، وفريق عمل الإدارة العامة للدعاية والإعلام والإدارة العامة للتسويق والمحطة والعلاقات العامة وقطاع أمن مصر للطيران ومطار القاهرة.