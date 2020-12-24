شكرا لقرائتكم خبر عن 20 قارباً في بطولة كأس مكتوم للتجديف على ساحل جميرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد شواطئ جميرا عصر الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة سباق كأس آل مكتوم أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً في نسخته الـ 24.

وينظم الحدث نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وأكملت اللجنة المنظمة كافة التجهيزات لإنجاح التظاهرة بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم دائماً في إنجاح الفعاليات وتأمين سلامة المشاركين.

واطلع النواخذة والملاك المشاركون على تعليمات وشروط المشاركة وفق التدابير الاحترازية من (كوفيد 19) وتمت الإجابة عن كل الاستفسارات من قبل اللجنة المشرفة خلال الاجتماع التنويري الذي انعقد بتقنية الاتصال المرئي. وأكد محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي للنادي أن كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية التي انطلقت عام 1998 تمثل إرثاً كبيراً لمحبي الرياضات البحرية ومحطة مهمة كل موسم باعتبارها التحدي الأقوى والأجمل في سباقات الموسم .

وأضاف: إن البطولة ازدادت قوة بالحضور المتميز لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة حيث تحولت جميع سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية إلى عرس خليجي بمشاركة الأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان إضافة إلى إخوانهم من أبناء الدولة.

ويتنافس على اللقب الكبير 20 قارباً تمثل نخبة القوارب التي شاركت في سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية وهي: عمان 44 وأساس 39 وفيكتوريوس 53 والصاروخ 7 وفريق واوان 87 وكي اتش كي 54 وجلفار 55 وشرطة دبي 3 ودبي 5 وشرطة الفجيرة 77 وثوبان 10 والذهب 66 ومشهور 16 ووادي السيجي 11 ودبي 51 والذهب 65 وعناد 14 ومزاحم 70 وشرطة دبي 30 والبرق 15.

عمان.. حامل اللقب والمتصدر تصدر الترتيب العام لبطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والمؤهلة إلى (شوط النخبة) في الكأس الأغلى وللعام الثالث على التوالي القارب عمان 44 التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة عمان الشقيقة وبقيادة النوخذة حميد سالم البحري بعد فوزه وبجدارة في بالمركز الأول في الجولتين الأولى والثانية ويتطلع اليوم لتكرار انجازه الموسم الماضي بالفوز باللقب الكبير للمرة الثانية على التوالي قاربا البحرين.. فيكتوريوس وكي اتش كي يتقدم نخبة القوارب المشاركة في السباق اليوم قاربان من مملكة البحرين الشقيقة القارب فيكتوريوس 53 لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة عبدالله الحدي والقارب البحريني (كي اتش كي 54) لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد البوسميط

نقل مباشر

أكملت مؤسسة دبي للإعلام ممثلة في قناة المشاهير دبي الرياضية كافة تجهيزاتها لنقل سباق اليوم على الهواء مباشر من موقعه في شواطئ جميرا الساحرة في تمام الساعة الثالثة عصرا في إطار اهتمامها المتواصل بالسباقات والأحداث الرياضية التي تستضيفها إمارة دبي.

السجل الذهبي للبطولة

النسخة الأولي 1997-1998: (الباز)

النسخة 2موسم 1998-1999:(المايدي)

النسخة 3موسم 1999-2000:(الذهب)

النسخة4موسم 2000-2001:(المايدي)

النسخة 5موسم 2001-2002:(الذهب)

النسخة 6موسم 2002-2003: (الذهب)

النسخة 7موسم 2003-2004:(الذهب)

النسخة 8 موسم 2004-2005:(الذهب)

النسخة 9موسم 2005-2006: (الياه)

النسخة 10موسم 2006-2007:(الياه)

النسخة11موسم 2007-2008(الذهب)

النسخة 12موسم 2008-2009:(الياه)

النسخة 13موسم 2009-2010: (وادي السيجي)

النسخة 14موسم 20110-2011:(شناص)

النسخة15موسم 2011-2012: (الذهب)

النسخة 16موسم 2012-2013: (شناص)

النسخة 17موسم 2013-2014: (مزاحم)

النسخة 18 موسم 2014-2015: (شناص)

النسخة19 موسم 2015-2016: (تكرير)

النسخة 20 موسم 2016-2017: (شناص)

النسخة 21 موسم 2017-2018: (شناص)

النسخة 22 موسم 2018-2019: (القرطاسي)

النسخة 23 موسم 2019- 2020: (عمان)