أول تعليق من زوجة بيج رامي بطل مصر عقب فوزه بمستر أولمبيا





قالت زوجة بيج رامى، إن زوجها يعرف طريق النجاح جيدا، وأنها كانت دائمة مساندة له طوال مشواره، مضيفة إن النجاح وتحقيق الميدالية الذهبية ببطولة مستر أولمبيا 2020 هون كل المتاعب التى قابلها خلال مشواره.

وأضافت زوجة بيج رامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إصابته بكورونا لم تمنعه من تحقيق النجاح، واللحظات الصعبة عدت على خير، متابعة أنها سعيدة جدا بالنجاح، وفى أول مكالمة بعد البطولة قال لها زوجها "حلمنا أتحقق".

وكان مطار القاهرة الدولى قد استقبل اليوم البطل المصرى بيج رامى، عائدًا من نيويورك بعدما حقق الميدالية الذهبية في بطولة مستر اوليمبيا 2020، والتي شارك فيها باسم مصر.