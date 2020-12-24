قالت زوجة بيج رامى، إن زوجها يعرف طريق النجاح جيدا، وأنها كانت دائمة مساندة له طوال مشواره، مضيفة إن النجاح وتحقيق الميدالية الذهبية ببطولة مستر أولمبيا 2020 هون كل المتاعب التى قابلها خلال مشواره.
وأضافت زوجة بيج رامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إصابته بكورونا لم تمنعه من تحقيق النجاح، واللحظات الصعبة عدت على خير، متابعة أنها سعيدة جدا بالنجاح، وفى أول مكالمة بعد البطولة قال لها زوجها "حلمنا أتحقق".
وكان مطار القاهرة الدولى قد استقبل اليوم البطل المصرى بيج رامى، عائدًا من نيويورك بعدما حقق الميدالية الذهبية في بطولة مستر اوليمبيا 2020، والتي شارك فيها باسم مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من زوجة بيج رامي بطل مصر عقب فوزه بمستر أولمبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.