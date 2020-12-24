الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على وفاة المستشار أحمد البكري

أعلن مسئولو نادي الزمالك إقامة عزاء للراحل المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس متأثرا باصابته بفيروس كورونا، يوم الأحد المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

وقال عصام سالم المتحدث باسم نادى الزمالك في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تم إعلان الحداد 3 أيام داخل النادي وفي جميع فرق النشاط بالنادي ما عدا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على ان يرتدي اللاعبين شارة سوداء في لقاء سموحة يوم الاثنين المقبل.

و أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.